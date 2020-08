Ad Acquaro in campo due liste: ma Barilaro è senza rivali

Sono due le liste presentate ad Acquaro che concorreranno alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre. In campo “Liberi per Acquaro”, guidata da Giuseppe Giovanni Barilaro, e “Acquaro in cammino”, con a capo Gerardo Raffaele Lopreiato.

“Oggi – ha commentato il sindaco uscente Giuseppe Barilaro – bisognava dare un nome e un volto alla responsabilità. Solo oggi, la vita amministrativa poteva diventare parte della vita di ognuno di noi. Oggi, bisognava caricarsi addosso il fardello dell’impegno pubblico. Oggi, era il tempo di far prevalere un idea diversa, di imporre un nuovo modus operandi, di provare ad eclissare e a vincere chi ormai da tanti anni, vi fa gridare, urlare, e anche disperare”. Nei passaggi successivi, diventa chiara l’assenza sostanziale di rivali: “Oggi, ai nastri di partenza non c’era nessuno, solo noi. Noi, che continueremo a correre, a vincere ogni battaglia come siamo abituati a fare. Noi, che continueremo ad essere forti, ad essere seri nelle sfide di ogni giorno.

Noi, che proveremo a non desistere mai difronte alle difficoltà, ai disagi, alle avversità.

Alle nostre spalle rimane l’ombra buia di figure erranti, il fumo lontano di focolai ormai spenti, il ricordo di annunci roboanti, un eco muto di tante parole vane. Oggi, c’è da vivere, insieme, un tempo nuovo, per noi, per voi, per Acquaro. Oggi, ci prendiamo l’unico tempo in cui possiamo andare, il futuro”.

Lista “Liberi per Acquaro”

Candidato a sindaco: Giuseppe Giovanni Barilaro

Candidati a consigliere:

Saverio Felice Viola Rocco Stramandinoli Vincenzo Colaci Antonella Gallucci Michele Rosario Dosano Bruno Ciancio Giovanni Montagnese Naomi Latassa Ferdinando Scarmozzino

Lista “Acquaro in cammino”

Candidato a sindaco: Gerardo Raffaele Lopreiato

Candidati a consigliere: