Acquaro, tutto pronto per la Via dei Presepi

In occasione dell’ottavo centenario della nascita del presepe, creato per la prima volta da San Francesco d’Assisi nel 1223, l’associazione “Donn’ Antuani” e la Pro Loco di Acquaro, presieduti rispettivamente da Giuseppe Carnovale e da Giuseppe Esposito, daranno vita alla Via dei Presepi, sabato 23 dicembre dalle ore 18.00 (visitabile anche nei giorni del 26 e 30 dicembre ed il 6 gennaio 2024 dalle 16.30 alle 20:00) che avrà luogo nella suggestiva parte storica del Paese. Oltre 30 i presepi, tutti rigorosamente fatti a mano, realizzati dalle scuole, dalle associazioni, dalle persone comuni, che con grande entusiasmo hanno accolto l’invito a partecipare. Il percorso sarà impreziosito da alcune opere di artisti conosciuti non solo in ambito regionale: Fortebbraccio, Liguori, Gaudioso, Nadile, Callipo, Marino, che hanno voluto dare il proprio contributo ad un evento che, oltre a promuovere l’arte, vuole lanciare un messaggio di sensibilizzazione, quello del donare ai più fragili una gioia. I visitatori potranno deporre sotto l’albero che troveranno lungo il percorso dei giocattoli, contraddistinti da un fiocco rosa o azzurro in base ai destinatari. Questi verranno consegnati ai bambini ricoverati nel reparto pediatrico dell’ospedale “G. Jazzolino” di Vibo Valentia.