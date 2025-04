Acquaro riscopre le proprie radici con “I Yèryani di Malamotta”

Una leggenda che andava tramandata affinché fosse resa nota in particolare alle nuove generazioni. Un progetto d’identità territoriale, trasversale, teso a rafforzare il valore delle nostre radici che ha portato il nome di un piccolo borgo come Acquaro al di là dei confini regionali. Un concorso che ha coinvolto oltre 70 talentuosi artisti da tutta Italia. Questo è stato l’evento “I Yèryani di Malamotta”, presentato da un tavolo di relatori di alto profilo culturale e dalla grande sensibilità.

Una sala gremita, nella quale erano presenti diverse associazioni territoriali e numerosi presidenti Pro Loco Epli, ha assistito ai saluti istituzionali da parte del dottore Umberto Campini, alla narrazione della leggenda della fantomatica figura da parte del professore Ferdinando Ierardo, dirigente in pensione ed ai complimenti e apprezzamenti per il progetto da parte della presidente Epli Calabria Giuseppina Ierace.

Ideatore e direttore artistico del progetto è stato il presidente della Pro Loco di Acquaro Giuseppe Esposito, che ha ringraziato Giuseppe Biscardi di “Joka Calabria” per il video realizzato, che è riuscito a coinvolgere un variegato pubblico, in modo massivo, e la Giuria composta da 3 artisti: Antonio La Gamba, Nicola De Luca, Massimo Sileri. Esposito ha sottolineato proprio il ruolo degli artisti e dei ragazzi delle scuole: “è solo grazie a tutti loro se questo primo tassello di un puzzle più grande si è potuto concretizzare in un progetto identitario che avrà diverse chiavi di lettura e, di conseguenza, diverse rappresentazioni, in svariati territori regionali, con workshop, mostre, dibattiti, percorsi gastronomici. Sentiremo ancora a lungo – ha concluso – parlare dei Yèryani di Malamotta”.