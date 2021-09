Acquaro, ottenuti 300mila euro per la riqualificazione ed il recupero delle strade del centro storico

“Il Ministero dell’interno, Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali, con comunicato del 6 settembre 2021, ha pubblicato l/elenco dei comuni beneficiari dei contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio di cui alla Legge 145 del 2018. Noi ci siamo, 299.983,50 euro finanziano anche un nostro progetto di riqualificazione e recupero delle strade del centro storico di Acquaro, ‘Donnantuani’”.

Il sindaco Giuseppe Barilaro esulta per il finanziamento ottenuto e guarda al futuro. “Un altro risultato – sostiene -, un altro fatto. Ci lasciamo alle spalle – conclude – anni di ripiano della situazione debitoria, anni di politiche di risanamento ed apriamo una fase nuova, la terza fase, la fase dell’ammodernamento”.