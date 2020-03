Acquaro, negativo il tampone sul paziente a rischio Coronavirus. Ma Barilaro ammonisce: “L’attenzione deve restare altissima”

“Il tampone eseguito sul paziente rientrato ad Acquaro dalla Germania è negativo. Questa buona notizia mette fine all’apprensione di questa domenica, vissuta dalla popolazione acquarese con paura ed incertezza”. Il sindaco Giuseppe Barilaro annuncia il tanto atteso esito, ma conferma la necessità di tenere altissimo il livello di guardia.

“È un fenomeno di dimensioni globali che ci coglie impreparati – spiega il primo cittadino – e questa notizia non deve spegnere la fiaccola di preoccupazione. Dobbiamo rimanere responsabilmente a casa ed osservare alla lettera le prescrizioni imposte dai Dpcm”.

Questi avvertimenti derivano anche dalla considerazione secondo cui “nessuno di noi può sapere se e quando finirà questo stato di allarme sociale. Ognuno di noi, io per primo, deve quindi continuare senza lesinare sforzi a dare il proprio contributo”.

“Colgo l’occasione – aggiunge Barilaro – per ringraziare tutti gli operatori sanitari della provincia di Vibo Valentia che rimangono in trincea con lo stesso spirito di abnegazione e la stessa passione dei colleghi lombardi, veneti o romagnoli, ma purtroppo non con le stesse strutture e gli stessi mezzi, e che si adoperano ugualmente per arginare e prevenire questo fenomeno quasi indecifrabile”.

Barilaro, alla luce delle “novità assunte da Valle d’Aosta e Sardegna”, rinnova l’esortazione alla presidente della Regione Jole Santelli a “valutare ogni iniziativa, anche legislativa, per limitare la circolazione fra regioni, unico vettore di contagio ancora possibile”.