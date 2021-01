Acquaro, l’organizzazione di volontariato “Avv. Felice Antonio David” contribuisce alla ricerca sulle malattie neurodegenerative

Per questo insolito Natale la giovane organizzazione di volontariato “Avv. Felice Antonio David”, ubicata ad Acquaro, ha deciso quest’anno di contribuire alla ricerca sulle malattie neurodegenerative attraverso la Fondazione Umberto Veronesi. Il piccolo ente del terzo settore è nato nel 2019 ma le sue radici affondano nell’Ottocento, secolo in cui il Cav. Felice Antonio David, a cui l’organizzazione è intitolata, decise di fondare la prima sede calabrese della Croce Rossa Italiana. L’ente ha scelto di supportare gli studi mirati alla scoperta di nuove cure per chi soffre di patologie come il morbo di Alzheimer, il morbo di Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica e le demenze. Patologie sempre più diffuse, purtroppo, su tutto il territorio nazionale, complici l’allungamento delle aspettative di vita e il progressivo invecchiamento della popolazione. Il lockdown del 2020 ha segnato particolarmente soggetti affetti da tali disturbi, registrando un aggravamento dei loro sintomi neuropsichiatrici (dall’ansia alla aggressività, dalla apatia ai disturbi dell’umore). Il gesto dell’Odv, tuttavia, non è stato guidato solo da queste motivazioni. La consapevolezza di avere a pochi km dalla sede dell’organizzazione un fiore all’occhiello per la ricerca nell’ambito delle malattie neurodegenerative, il Centro regionale di Neurogenetica di Lamezia Terme, diretto dalla dottoressa Amalia Bruni, stimata ricercatrice di fama mondiale, è stato un elemento propulsivo. Essenziale ai fini della realizzazione della donazione è stata anche la collaborazione con la sede vibonese della Fondazione Veronesi, guidata dal dottor Mariano Piro.