Acquaro, la Regione concede al Comune l’uso del serbatoio di via Stramandinoli

La Regione Calabria con nota del 30.07.2021, a firma del Dirigente generale, Gianfranco Comito, ha concesso al Comune di Acquaro l’uso del serbatoio, di proprietà regionale, sito in via Pasquale Stramandinoli nel Comune di Acquaro. Il serbatoio, utilizzato dalla Sorical fino a qualche anno fa, servirà a migliorare il servizio di approvvigionamento idrico del Comune di Acquaro e soprattutto ad aumentare la capacità di accumulo dell’acqua destinata al consumo umano. “È una grande notizia per la nostra comunità – ha commentato il sindaco Giuseppe Barilaro – e sento di dover ringraziare l’ingegnere Comito per la sensibilità istituzionale con la quale ha seguito la vicenda di non facile soluzione. Per lunedì è già stato fissato il sopralluogo con i tecnici per l’avvio immediato dei lavori di manutenzione straordinaria, pulizia e sanificazione della vasche. Facciamo un altro passo decisivo – ha concluso – verso la modernizzazione definitiva del nostro sistema idrico”.