Acquaro, la Pro loco omaggia l’artista Romina Monteleone: le diverse forme dell’amore

In occasione della giornata degli innamorati, la Pro loco di Acquaro, omaggia l’artista locale Romina Monteleone con un video tributo visibile sulla pagina Facebook dell’Associazione, con alcune delle sue tele che hanno come tema l’amore, sentimento presente in tutte le sue opere.

“L’amore – afferma il presidente Giuseppe Esposito – può essere espresso in varie forme. Abbiamo deciso di utilizzare le opere dell’artista dandole una nostra libera interpretazione. Per noi – continua il presidente – ogni legame è amore, da quello tra innamorati a quello per la propria terra, che anche se quando si è lontani si trasforma in sofferenza, al nostro rientro ci ridà serenità e sicurezza, emozioni paragonabile a quelle provate da un bambino quando abbraccia la sua amata mamma”.

Quella di Romina Monteleone è un’arte che ama la libertà di espressione, la continua ricerca e l’ imprevedibilità, un’arte che stupisce ad ogni nuovo dipinto. Monteleone è presente in diverse mostre e rassegne artistiche nazionali e internazionali, in grandi città come Roma, Madrid, Lisbona, Parigi, per citarne solo alcune.