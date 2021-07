Acquaro, designato il vincitore dell’iniziativa “Balcone in Fiore”

*di Fabio Signoretta – Si è conclusa da pochi giorni ad Acquaro l’iniziativa “Balcone in Fiore”, organizzata dalla Pro loco guidata dal presidente Giuseppe Esposito. Questo è il 3° anno consecutivo per l’iniziativa che con il passare del tempo ha portato sempre piccole modifiche al concorso (a decretare il vincitore è stata una giuria esterna e non i like come negli anni precedenti, oltre al balcone o all’ingresso è stata data la possibilità di realizzare anche delle aree esterne, infine l’Associazione ha voluto omaggiare con la consegna di un attestato ogni partecipante).

Il vincitore è stato designato dalla giuria che con la seguente affermazione ha motivato la sua scelta: “Una perfetta combinazione di colori e originalità, che regalano al passante un godibile e suggestivo angolo floreale”.

Il premio è stato consegnato dal presidente ed alcuni soci, che si sono complimentati perché rimasti piacevolmente sorpresi di trovare “un così bello, curato ed originale angolo verde”.

A fare da cornice alle piante, è stata una fontana funzionante, realizzata a mano dall’artigiano locale Rocco Luzza, che è ricoperta come l’intero angolo da una decorazione di pietre colorate eseguita dal vincitore del concorso. Quest’ultimo, con questo splendido lavoro, ha contribuito a rendere ancora più suggestiva l’area, che può essere liberamente visitata da ogni passante che lo voglia. Con l’augurio che ci siano sempre più aree colorate, profumate in contesti originali, l’Associazione ha dato appuntamento alla prossima edizione con ulteriori migliorie e novità.