Acquaro, da Barilaro “massimo sostegno” al Comitato “Festa San Rocco”

“Voglio rivolgere il mio più caloroso augurio di buon lavoro a tutti i componenti del nuovo Comitato ‘Festa San Rocco’ . La risposta dei cittadini e l’entusiasmo di chi ha scelto di mettersi in gioco, nonostante tanti freni e tante avversità, per la nostra festa patronale testimoniano quanto questa tradizione sia viva e radicata nel cuore di tutti noi”.

Il sindaco di Acquaro, Giuseppe Barilaro, rimarca l’importanza di ciò che rappresenta l’essenza del proprio paese e sostiene che “il Comitato rappresenta un ponte fondamentale tra fede, cultura e identità locale”.

L’Amministrazione comunale non farà mancare “la propria vicinanza e il proprio sostegno, sia logistico che economico, per garantire il pieno successo delle celebrazioni”. Infatti, Barilaro promette che “lavoreremo fianco a fianco, come un’unica grande squadra, per accogliere al meglio i fedeli, i turisti e i tanti concittadini che rientreranno per l’occasione”. “San Rocco – aggiunge – è un momento di unità: supportare chi spende il proprio tempo e le proprie energie per la comunità è un nostro dovere e un grande piacere”.

“Ci riuniremo nei prossimi giorni – conclude – per definire i dettagli logistici, di sicurezza e il programma civile della festa, con l’obiettivo di coniugare il rispetto dei riti solenni a momenti di svago e intrattenimento per tutte le età”.