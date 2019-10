Si era arrampicato su un albero di ulivo, nell’ambito delle attività di raccolta, quando per cause in corso di accertamento è caduto pesantemente a terra.



Sono preoccupanti le ferite riportate da un 58enne di Acquaro, che è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. L’uomo è stato ritrovato disteso a terra dal proprietario del fondo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunti i Carabinieri.