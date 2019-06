Acquaro, Barilaro annuncia: “Partiti i lavori per la messa in funzione dell’acquedotto di Cerasara”

Lunedì scorso hanno preso il via i lavori di completamento e messa in funzione dell’acquedotto di Cerasara, nella frazione Piani di Acquaro.

Un intervento che, per come spiega il sindaco Giuseppe Barilaro, “metterà la parola fine a un percorso iniziato qualche anno fa segnato da lungaggini e intoppi amministrativi”.



“La realizzazione dell’opera – sottolinea il primo cittadino – è un evento unico per la contrada della frazione Piani, che da sempre, da sempre, è sprovvista di rete idrica e della fornitura di acqua potabile. Per troppi e lunghi anni la realizzazione dell’intero sistema per la fornitura dell’acqua è stata oggetto di discussione e di dibattito. Tante promosse tutte disilluse. Mi sento orgoglioso e compiaciuto di essere riuscito a completare un opera di vitale importanza”.

“Anche noi – sostiene Barilaro – assumemmo con i residenti di quella frazione un impegno preciso, e oggi manteniamo la parola data. L’intervento è stato realizzato in più fasi, con diverse fonti di finanziamento, tutte, da noi captate e programmate. Questa importante notizia si aggiunge a quelle già annunciate nelle scorse settimane per la frazione Piani. Entro la fine del mese annunceremo l’avvio della fase di appalto di un altro importantissimo intervento sempre per la frazione Piani. Continuiamo a lavorare con la passione di sempre – conclude il sindaco – motivati dalla volontà di voler realizzare per intero il programma amministrativo presentato agli elettori”.