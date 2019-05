Acquaro, Barilaro annuncia: “Area hot spot e Wi-Fi libero per tutti”

Un nuovo e contemporaneo servizio sarà attivo già dai prossimi giorni ad Acquaro: l’area hot spot ed il wi-fi libero per tutti.

L’iniziativa non sarà una parentesi estiva ma un servizio, che durerà nel tempo.



Si parte dalla piazza principale del paese da sempre luogo simbolo di aggregazione.

“L’obiettivo che ci poniamo – sostiene il sindaco Giuseppe Barilaro – è quello di coprire nel breve periodo l’intero territorio comunale. Un modo per stare al passo con i tempi e rispondere ad una esigenza ormai irrinunciabile.

Nei prossimi giorni verranno affissi in paese dei manifestini, che illustreranno alla gente le modalità di fruizione del servizio ed una puntuale guida illustrativa sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Acquaro”.

L’iniziativa è stata finanziata con fondi di bilancio.

“Una scelta precisa – spiega il primo cittadino – che come annunciato nei mesi scorsi va nella direzione dell’ammodernamento dei nostri servizi. Dopo aver superato una fase buia nella quale debiti pregressi la facevano da padrone e soprattutto dopo aver messo mano a strade, scuole e servizi essenziali, arrivano questo ed altri importanti interventi, che verranno serviranno a migliorare la vivibilità del nostro paese”.