Acqua, l’emergenza appare “infinita”: comunità sull’orlo di una crisi di nervi

La domanda è sempre la stessa: “quando torna?”. Quesito che si diffonde ovunque: nei supermercati, nelle strade, nelle Poste, persino nelle stazioni di rifornimento di carburante. Il soggetto è sottinteso, ma nessuno ipotizza di dire ad alta voce – senza aggiungere locuzioni irripetibili – quella parola divenuta impronunciabile: acqua. Acqua come bene essenziale, bene comune, liquido alla base della vita, H 2 O. Al momento, assente.

Dopo la vampata di polemiche iniziali, l’attenzione si è spostata dalla famigerata ordinanza del sindaco di Brognaturo alla necessità riacquisire l’autonomia idrica. Un sogno che un tempo era una realtà quotidiana (sebbene con delle insufficienze nel periodo estivo) e che oggi sembra lontanissimo dall’essere accarezzato. L’ira dei cittadini si concentra su “chi doveva fare manutenzione”, sui tempi che si allungano, sulla Sorical. Un’entità quasi astratta nell’immaginario collettivo: in tanti la additano riversando livore, pochi saprebbero dire esattamente cos’è. Ma le idee su cosa augurarle non sono dissimili da un soggetto all’altro. E ce n’è in abbondanza per il generale mondo della politica. L’allungarsi dei tempi di ritorno alla normalità sta facendo perdere il controllo: il giorno in cui si è verificata la frana che, di fatto, ha prodotto l’interruzione dell’erogazione dell’acqua pare sempre più irrintracciabile nella non più lucida memoria. I disagi dei serresi stanno portando ad uno stato disumano: lavare se stessi ed i propri indumenti non è più un atto del tutto scontato e anche il riscaldamento è divenuto un problema. E a ciò, oggi, a Serra San Bruno ha rischiato di aggiungersi la sospensione dell’energia elettrica nel quartiere di Spinetto (per lavori sulla rete – strana la loro previsione per il pomeriggio e la serata di un giorno di pieno inverno nel mezzo di una crisi idrica senza precedenti e con il Covid galoppante), pericolo poi sventato con il duplice intervento del sindaco Alfredo Barillari presso la Prefettura e l’Enel.

In questo scenario, si è attivata la macchina della solidarietà: sono molte le persone che mettono a disposizione pozzi e mezzi per chi ha più bisogno. I residenti della zona rifornita dal serbatoio Castagnari provvedono a riempire i bidoni per i familiari che abitano nelle vie a secco. Lo scenario, insomma, è quasi da dopoguerra, ma c’è la forza di ritrovare la compattezza. C’è quella resilienza senza la quale Serra San Bruno e la sua storia sarebbero già scomparse.