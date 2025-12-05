Accordo Domotek Volley-Stabrawa per la rescissione consensuale del contratto

La Domotek Volley Reggio Calabria ha raggiunto un accordo con l’atleta Pawel Stabrawa per la risoluzione consensuale del contratto che lo legava alla società amaranto militante nel campionato di Serie A3 Credem.

La decisione, maturata in un clima di reciproca stima e collaborazione, permette al giocatore polacco di intraprendere un nuovo percorso professionale.



La società ha ringraziato Pawel per l’impegno e la professionalità dimostrati in questo periodo, ricordando con piacere il suo contributo professionale e presente.

La squadra, nel frattempo è al lavoro per preparare la complicata trasferta di Terni: si giocherà domenica 7 dicembre alle ore 16 in Umbria.