Accoltellato più volte al culmine di una lite: fermato dai Carabinieri per tentato omicidio uno dei presunti responsabili

La sera del 28 febbraio in un bar poco distante dal centro abitato di Vibo Valentia è scoppiata una violenta lite fra un 56enne, originario di Rombiolo ed una coppia che, al suo arrivo in compagnia della figlia, già si trovava nel locale. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno registrato tutta la scena. Il rombiolese si intratteneva al tavolo situato nel patio del locale insieme alla coppia, mentre la figlia è entrata all’interno. Poco dopo, senza apparente motivo, è stato colpito da uno schiaffo al volto dall’uomo incontrato al tavolo iniziando con questi una colluttazione.

Il trambusto ha richiamato sul posto anche la figlia dell’aggredito che, nel tentativo di difendere il padre, è venuta alle mani con l’accompagnatrice dell’aggressore. Sono scene di inaudita violenza che sembravano concluse quando, dalle immagini, si intravede la coppia allontanarsi dal luogo dell’assalto. Non sono passati molti minuti prima che i due ritornassero sul luogo del misfatto accompagnati da un altro uomo che ha dato loro manforte nel riprendere l’animata discussione da dove era poco prima stata interrotta. È stato il nuovo arrivato, infatti, che ha posto fine alla contesa, nel modo più brutale possibile, estraendo un coltello a serramanico occultato negli indumenti e colpendo ripetutamente la vittima al fianco destro e al braccio sinistro, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in trenta giorni.

Gli aggressori sono scappati, mentre sul posto sono arrivati personale sanitario e Carabinieri che, coordinati dalla Procura della Repubblica, guidata dal Procuratore Camillo Falvo, si sono messi subito al lavoro per ricostruire la vicenda. Hanno acquisito le immagini dell’impianto a circuito chiuso del locale e interrogato i testimoni. In poco tempo hanno identificato i presunti autori del tentato omicidio accertando che, con tutta probabilità, quanto accaduto è riconducibile a futili motivi legati a una precedente frequentazione fra l’accompagnatrice del primo aggressore e la vittima del tentato omicidio. Gli indizi raccolti si sono rivelati così gravi che la Procura della Repubblica ha ritenuto opportuna l’immediata emissione di un decreto di fermo a carico dei presunti autori dell’azione violenta. I Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno eseguito il provvedimento nelle prime ore della mattina nei confronti di uno dei destinatari, ovvero il presunto accoltellatore, mentre il secondo, al momento irreperibile, è tutt’ora attivamente ricercato.

