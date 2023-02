Accoltellato alla gola il proprietario di un noto locale

Il proprietario di un frequentato esercizio commerciale nel cuore di Crotone è stato accoltellato alla gola al culmine di un litigio con un uomo di 51 anni poi tratto in arresto e condotto in carcere.

La ferita non ha procurato danni che mettono a rischio la vita della vittima. Il colpo inferto, per fortuna, non ha raggiunto la giugulare. Trasportato presso il locale nosocomio l’esercente è stato medicato applicando alcuni punti di sutura. Preziose ai fini della immediata individuazione del responsabile si sono rivelate le testimonianze di di diverse persone e le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.