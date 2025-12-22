Accoglienza e integrazione: il progetto di Cassano All’Ionio finanziato anche per il prossimo triennio per tre milioni di euro

L’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio, guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, comunica che, con decreto del Ministero dell’Interno del 3 dicembre 2025, è stata ufficialmente approvata la prosecuzione del Progetto SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione del Comune sibarita per il triennio 2026–2028.

Il progetto, attivo ormai da diversi anni, è stato ammesso al finanziamento per un importo annuo pari a 937.567,86 euro (in totale 2.812.703,58 euro). I posti totali sono 55 per 10 strutture di accoglienza (appartamenti).

Il Comune di Cassano All’Ionio aderisce al Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI), promosso dal Ministero dell’Interno e gestito in collaborazione con ANCI, con l’obiettivo di offrire accoglienza diffusa e percorsi di integrazione a titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. Il progetto è realizzato in collaborazione con CIDIS Onlus, ente attuatore, ed è strutturato per fornire non solo ospitalità, ma anche accompagnamento personalizzato all’autonomia, attraverso: accoglienza materiale, orientamento e accesso ai servizi del territorio, mediazione linguistico-culturale/interpretariato e traduzione documenti, formazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo, orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale, inserimento dei minori nelle scuole dell’obbligo, corsi di alfabetizzazione e di lingua Italiana suddivisi per livelli e micro-lingua, tutela legale, tutela psico-socio-sanitaria, aggiornamento e gestione della Banca Dati, servizio di supporto didattico, educativo e ludico-ricreativo per minori, servizio educativo per gli adulti.

Obiettivo principale del Progetto anche per il triennio 2026–2028, svolto sempre in collaborazione con l’ente attuatore Cidis Impresa Sociale – ETS, sarà favorire l’inclusione e la partecipazione attiva dei beneficiari alla vita della comunità locale, attraverso un modello di accoglienza integrata, diffusa e sostenibile. Il SAI, infatti, rappresenta una risposta concreta e umana alle sfide migratorie contemporanee, con un’attenzione particolare alla coesione sociale e alla crescita del territorio.