Accoglienza e integrazione: a Roccella Jonica convegno dedicato a salvataggio in mare e corridoi umanitari

Il 5 dicembre alle 16.30 si terrà presso l’ex Convento dei Minimi di Roccella Jonica il convegno intitolato “Salvataggio in mare e Corridoi Umanitari: Diritti, Dovere e Futuro”.

Al convegno organizzato dalla Caritas diocesana di Locri – Gerace in collaborazione con l’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica prenderanno parte numerose autorità civili, militari e religiose della provincia di Reggio Calabria e della locride.

L’evento sarà coordinato dalla dottoressa Bagalà, direttrice della Caritas diocesana di Locri Gerace e e prenderanno parte come relatori Don Marco Pagniello, direttore di Caritas italiana e il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Roccella Jonica, oltre ad una testimonianza diretta di una persona accolta tramite corridoio umanitario.

A seguire, sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata ai soccorsi in mare effettuati dal personale della Guardia Costiera di Roccella Jonica: volti, gesti e sguardi che diventano “parola” viva di ciò che realmente avviene durante le operazioni di salvataggio.

In conclusione ci sarà un breve momento conviviale a cura del ristorante La Collinetta e della Coop. Jungi Mundu, due realtà del territorio che hanno offerto opportunità lavorative a persone arrivate proprio attraverso i corridoi umanitari. Un gesto che testimonia come accoglienza e integrazione possano diventare percorsi di vita concreta. Il convegno sarà ad ingresso libero ed aperto a tutta la popolazione nella consapevolezza che solo grazie a un sistema integrato, umano e coordinato è possibile raggiungere risultati concreti per far fronte alle quotidiane sfide che le nostre comunità affrontano giornalmente.