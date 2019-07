Accendono lanterne per la Festa della Madonna e causano un incendio

Un uomo di Aiello Calabro, il 51enne R.B., è stato denunciato dai Carabinieri Forestali per incendio boschivo colposo.

Nei primi giorni di luglio ad Aiello Calabro si festeggia la Madonna delle Grazie. Il paese, come da tradizione, viene illuminato lungo il sentiero del Castello con lanterne artigianali fatte di barattoli vuoti che all’interno contengono del cotone imbevuto ed accesi durante la processione da una persona che, in questo caso, non ha considerato di controllare in seguito tutto il perimetro dove erano stati posizionati gli stessi barattoli al fine di verificare lo spegnimento degli stessi. Due di questi, posti sotto sequestro, come verificato dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Aiello, alimentati dalla vegetazione secca presente sul luogo, hanno provocato un incendio che si è esteso in seguito per circa dieci ettari su una superficie caratterizzata da un rimboschimento di conifere, latifoglie e macchia mediterranea. Sul posto, per domare le fiamme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, un elicottero regionale e due squadre antincendio. I Carabinieri Forestale hanno effettuato sul luogo dell’incendio, al fine di assicurare le fonti di prova, il MEF, “Metodo delle evidenze Fisiche”, ai fini dell’individuazione degli elementi necessari per la ricostruzione dell’evento grazie all’attività investigativa e di repertazione che attraverso dei “segnali indicatori” rilevati con tale metodo individua il punto d’innesco dell’incendio.