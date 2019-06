Abusivismo edilizio e irregolarità di taglio, intervengono i Carabinieri forestali di Rossano Corigliano

I carabinieri Forestale della stazione di Rossano Corigliano hanno denunciato i proprietari di due terreni siti a Rossano e Cassano allo Jonio.

I militari hanno riscontrato le irregolarità durate alcuni controlli compiuti nelle località Piragineti – Cino, dove il proprietario di un’area agricola è stato denunciato per aver eretto un muro in cemento lungo circa 50 metri. Denunciati anche i proprietari di un’area di 2500 metri quadrati in località Fuscolara, nel comune di Cassano allo Jonio, dove i carabinieri hanno riscontrato irregolarità sul taglio di 50 piante di pino senza alcun criterio selvicolturale né autorizzazione regionale. Le piante provenivano da opere di rimboschimenti pubblici ed il terreno era vincolato alle norme che regolano la paesaggistica ambientale. Denunciato anche l’esecutore del taglio.