Abusi edilizi e sbancamento non autorizzato: Carabinieri Forestali denunciano 3 persone

Durante una attività di controllo i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Rossano hanno denunciato all’Autorità giudiziaria tre persone per i reati di abusivismo edilizio e violazione alla normativa ambientale.

Le prime due, il committente e l’esecutore dei lavori, per aver realizzato opere edili senza permesso a costruire in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale. In particolare per aver realizzato in località “Pantano –Martucci di Corigliano Rossano area urbana di Rossano in area sottoposta a vincolo una recinzione in cemento armato di 30 metri nei pressi della spiaggia senza essere in possesso del nullaosta paesaggistico ambientale necessario per l’esecuzione dei lavori. Altra attività illecita è stata riscontrata in località Masciarda, a Scala Coeli dove è stato realizzato uno sbancamento senza alcuna autorizzazione. In particolare tale attività ha portato al conseguente sradicamento e soppressione con mezzo meccanico, distruggendo la vegetazione, delle specie arbustive appartenenti alla macchia mediterranea, tra le quali ginestra, lentisco, carpino, cisto, oleastro, erica scoparia su una superficie di oltre un ettaro con realizzazione di una pista carrozzabile di accesso lunga 130 metri e larga 4. E’ stato pertanto denunciato l’esecutore materiale dei lavori e del committente e ad elevare due sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4000 euro, una di queste è la sanzione Covid perché si è accertato che i lavori sono stati eseguiti in periodo in cui non era possibile spostarsi dalla propria residenza senza comprovata necessità.