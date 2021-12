Abbiate pietà: non truffate i reggini (almeno questo)

Abbiate pietà, abbiate pietà dei cittadini che provano ribrezzo nei riguardi delle vostre prese in giro; abbiate pietà degli operatori dell’informazione che hanno le scatole piene di dover prendere atto, un giorno sì e l’altro pure, della vostra completa inservibilità; abbiate pietà delle vostre stesse facce che vi definiranno ovunque e per sempre, anche quando, finalmente, Palazzo San Giorgio, tornerà ad essere per voi un edificio off-limits. Però finiamola qui, non parliamone più di questa truffa delle dimissioni che avete provato a mettere in atto, ma essendo quello il livello basico di (in)cultura politica, la riuscita è stata maldestra assai. Nessuno, ma proprio nessuno, con tutta la buona volontà, si è mai lasciato infinocchiare, nel corso di queste settimane, ben sapendo che le minoranze dentro il Palazzo lì sarebbero rimaste.

Lo abbiamo scritto ripetutamente, come avrebbe potuto fare qualunque reggino dotato di un quoziente intellettivo appena bastevole a sopravvivere in questa città del nulla, eppure i consiglieri comunali di Forza Italia ci hanno tenuto a farcelo sapere. Loro, signora mia, avrebbero tanto, ma tanto tanto, abbandonare l’incarico, ma poveri figli, il resto della coalizione (quale coalizione? Quella di centrodestra che ha candidato a sindaco Nino Minicuci?) li ha trattenuti dal fare il grande passo. Perché o tutti o nessuno: così ci hanno insegnato all’asilo, e così ci comportiamo. L’esilarante corteo davanti all’estenuato notaio è stato da subito interpretato come una messinscena cialtronesca da guitti della bassa, bassissima politica. Anche stasera rivendicano con orgoglio bipolare che sono stati i primi a bussare alla porta del professionista reggino per formalizzare il niente, in virtù del dettaglio in base al quale chi vuole rassegnare le dimissioni non ha altro da fare se non bussare alla porta della Segretaria generale e lì apporre la firma. Lo fanno insistendo nello sforzo disperato di frodare il popolo reggino precisando che loro, per carità di Dio, non avevano vincolato la loro irremovibile decisione ad alcuna clausola numerica: ce ne andiamo e basta! E così, infatti, non è stato: si continua a sedere sugli scranni dell’Aula “Pietro Battaglia”, ma, si badi bene, per contrastare il centrosinistra con un’azione “ancor più netta, decisa e spietata”. Conviene prenderla, per quello che è: una barzelletta legata ad uno dei tanti aneddoti circolanti nelle stanze del Municipio. E’ tra le più riuscite e divertenti nella storia della pezzente politica locale. Non pensate che non abbiano preso in considerazione, per un attimo, l’ipotesi di mettere in atto, per una volta, la promessa alla città: ci hanno pensato, ma poi si son detti, perché apparire “eroi, martiri in nome della coerenza”? Già, perché apparire persone serie? Chi ve lo fa fare? Non azzardatevi: anche perché, applicandovi al massimo, fareste solo la figura di individui corretti e sinceri. Non ne vale la pena.