“ABBIAMO UN SOGNO NEL 💚. INSEGUIAMOLO INSIEME!”: la SportSpecialist Volley Reggio Calabria dà il via alla campagna abbonamenti

“ABBIAMO UN SOGNO NEL 💚. INSEGUIAMOLO INSIEME!” E’ all’insegna delle ambizioni dichiarate che prende il via oggi, mercoledì 29 settembre, la campagna abbonamenti SportSpecialist Volley Reggio Calabria per la stagione sportiva 2023/24. Un momento atteso per l’importanza che riveste il ritorno della pallavolo maschile in riva allo Stretto dopo un paio di decenni. I match saranno disputati al PalaCalafiore in una cornice che trasuda Storia, mentre per le partite in trasferta è stato formalizzato l’accordo per la trasmissione in diretta nazionale.

Due le accattivanti opportunità messe a disposizione: la tessera Socio Sostenitore, che include gli ingressi alle partite casalinghe e numerose agevolazioni riservate ai tifosi del club e l’abbonamento, che darà la possibilità di vedere dal vivo tutte le partite casalinghe. Nel frattempo, monta la curiosità attorno all’annuncio imminente del prestigioso title sponsor che accompagnerà da protagonista il club reggino nella scalata verso l’auspicato successo In dettaglio questi i prezzi e le condizioni vantaggiose approntate dal club:

TESSERA SOCIO SOSTENITORE AMARANTO 100 EURO: Dà diritto all’ingresso alle 11 gare interne di Serie B Nazionale e sarà impreziosito dalla sciarpa e dalla t-shirt ufficiali in omaggio. La tessera amaranto permetterà di beneficiare di sconti del 20 % presso i partner sponsor della SportSpecialist Volley Reggio Calabria.

TESSERA SOCIO SOSTENITORE BIANCA 50 EURO: Dà diritto all’ingresso alle 11 gare interne del campionato di Serie B Nazionale. I sottoscrittori riceveranno la sciarpa ufficiale in regalo. La tessera bianca permetterà di godere di sconti del 10% presso i partner sponsor della SportSpecialist Volley Reggio Calabria.

TESSERA NERA ABBONAMENTO 30 EURO: Dà diritto all’ingresso alle 11 gare interne del campionato di Serie B Nazionale.

BIGLIETTO SINGOLO Il biglietto di accesso al PalaCalafiore avrà il costo di 5 euro.

RIDUZIONI L’ingresso sarà gratuito per le donne, i bambini e i ragazzi sotto i 15 anni. A breve sarà comunicata la lista completa delle aziende e delle attività convenzionate con gli sconti applicati alle tessere socio sostenitore.

I punti vendita presso cui sarà possibile acquistare le tessere sono la sede SportSpecialist Volley, in Vico Vitetta 9, a Reggio Calabria ed al PalaCalafiore. A breve la società renderà noti gli altri punti vendita.

Per ottenere ulteriori informazioni sono disponibili due numeri di telefono: 393 2091454-328 6563332