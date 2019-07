Abbandono di rifiuti: denunce e sanzioni dei Carabinieri Forestali

Deposito ed abbandono incontrollato sul suolo di rifiuti è ciò che è stato contestato a diversi soggetti da parte dei militari della Stazione Carabinieri Forestale di Spezzano Sila al termine di una attività di monitoraggio effettuate in località “Stazione di Pedace”, nel Comune di Casali del Manco, in provincia di Cosenza, ai margini della Strada Provinciale “Borgo Partenope–Perito” che ha portato anche alla denuncia di un uomo per tale reato.

L’area, oggetto di ripetuti abbandoni di rifiuti, è stata particolarmente attenzionata dai militari negli ultimi mesi che attraverso riprese video fotografiche hanno identificato diversi trasgressori, alcuni dei quali ancora in fase di accertamento. L’area in questione interessa una superficie di terreno all’interno di una zona boscata su terreno di proprietà privata e sottoposta a vincolo paesaggistico – ambientale e idrogeologico. Già contestate alcune migliaia di euro di sanzioni amministrative ai trasgressori individuati.