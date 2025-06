A2, PD: “Richiesta di un commissario è prova del fallimento di Salvini. Immaginiamo cosa accadrebbe per il ponte sullo Stretto”

“La richiesta di Lega e Forza Italia di nominare un commissario straordinario per completare i cantieri aperti dell’autostrada A2 è la prova schiacciante del fallimento politico e operativo del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Eppure, di recente egli era venuto in Calabria per elencare le opere da realizzare e raccogliere consensi sul ponte sullo Stretto”. È netto l’attacco del PD Calabria al ministro Matteo Salvini, sferrato in un comunicato stampa ufficiale.

“Non è serio – aggiungono i dem calabresi – invocare oggi un commissario per ciò che il governo avrebbe dovuto portare avanti da mesi. Se non si è in grado di gestire i cantieri ordinari di un’autostrada nazionale, come si può pensare di realizzare un’opera gigantesca, complessa e controversa come il ponte sullo Stretto?”. “Il Ponte è infatti un progetto che presenta enormi criticità tecniche, ambientali, finanziarie e normative, anche europee. In più, la spesa pubblica prevista – prosegue la nota – oscilla tra gli 8,5 e i 13,5 miliardi di euro, con gravi incognite su costi reali, sostenibilità finanziaria e controlli antimafia, come rilevato anche dal Quirinale. Il Pd Calabria rigetta con forza la logica emergenziale della destra. Il caos sulla A2 dimostra l’incapacità del governo e, in particolare, del ministro Salvini. La Calabria ha bisogno di infrastrutture vere, di manutenzione seria e di programmazione credibile, non di spot, illusioni e commissari imposti per coprire le inefficienze”. “Se Salvini non riesce a portare a termine i cantieri già aperti, il rischio è che il Ponte sullo Stretto, oltre a essere dispendioso e inopportuno, si trasformi nell’ennesima incompiuta e – conclude il Pd Calabria – in un danno irreparabile per il nostro territorio”.