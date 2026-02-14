A2 Autostrada del Mediterraneo: limitazioni nel tratto interessato dal maltempo tra Rogliano e Altilia Grimaldi

Lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ si rende necessaria la chiusura temporanea del tratto compreso tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi, in conseguenza dei copiosi eventi meteorici che hanno colpito la Calabria negli ultimi giorni.



Nel dettaglio, si procederà allo svuotamento del materiale accumulato nelle reti paramassi e al disgaggio di alcune placche rocciose in prossimità del km 284.

Tale attività si rende necessaria per garantire la continuità di funzionamento delle opere di protezione.

Per consentire l’esecuzione delle lavorazioni, a partire dalle 9:00 di oggi, sabato 14 febbraio, e per una durata stimata di circa tre ore, e comunque fino al termine delle attività programmate, sarà disposta la chiusura temporanea del tratto autostradale.

Per il traffico di lunga percorrenza in direzione nord è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Falerna, con proseguimento lungo la SS18 e successivamente lungo la SS107, e rientro in autostrada allo svincolo di Cosenza Nord.

Percorso inverso per i veicoli in direzione sud.

Il traffico locale sarà consentito in direzione nord fino allo svincolo di Altilia Grimaldi e in direzione sud fino allo svincolo di Rogliano.