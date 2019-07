A Vibo Nicola Gratteri presenta il suo nuovo libro “Storia Segreta della ‘Ndrangheta”

Nella storica cornice di Palazzo Gagliardi, a Vibo Valentia, il procuratore antimafia Nicola Gratteri ha presentato il suo nuovo libro Storia Segreta della Ndrangheta, scritto a quattro mani con l’ormai fedele amico, storico e studioso calabrese trapiantato in America, Antonio Nicaso.

L’evento, primo incontro della manifestazione culturale Vibo va in Scena, ha visto la partecipazione dei massimi vertici delle Forze dell’ordine, rappresentanti politici e culturali della citta di Vibo, oltre che un pubblico partecipativo. Tra tutti il sindaco Maria Limardo e il direttore scientifico del sistema bibliotecario vibonese, Gilberto Floriani, moderatori della serata. Il libro, diciassettesima pubblicazione di Gratteri e Nicaso, ripercorre attraverso ricerche negli archivi di Stato e delle Forze dell’Ordine, quei meccanismi storici che “hanno reso i delinquenti italiani, meridionali nello specifico, più pericolosi rispetto ai comuni delinquenti europei”. Per riuscire nell’intento, Gratteri ha spiegato di aver studiato su documenti storici risalenti a prima dell’Unità di Italia, documenti d’archivio del carcere di Favignana, luogo di reclusione dei peggiori oppositori politici borbonici, punto di partenza alla base delle tesi trattate nel libro. “Vi sto dicendo questo per informarvi. – ha dichiarato Gratteri durante la serata – Io amo in modo viscerale la mia terra e sono qui per cambiare la Calabria, anche con il vostro contributo”. Nicola Gratteri ha speso parole di stima e riconoscimento verso tutte le forze dell’ordine: “in questa provincia ci sono tra i migliori investigatori d’Italia, persone oneste ed incorruttibili che ho voluto sul territorio”, ed ha sottolineato come il lavoro sincronico che svolge insieme a loro tra poco tempo porterà a risultati significativi. “Per decenni – ha sostenuto – è stato impossibile avvicinare famiglie criminali ritenute intoccabili. Noi vi stiamo dimostrando con i fatti che questo territorio si può trasformare perché i calabresi hanno dimostrato di non essere omertosi solo di aver bisogno di parlare con uomini dello Stato che non abbiano paura e non si facciano abbindolare dalla mentalità mafiosa che ormai è diventata modus di pensare comune. Tra un anno o due – ha concluso il suo intervento il magistrato, in una piazza gremita – vedremo cose significative”.