A Vibo il primo consiglio comunale della giunta Limardo

Si è concluso ieri in tarda serata il primo consiglio comunale a Palazzo Luigi Razza, presieduto dal primo sindaco donna della città, Maria Limardo.

Sono stati tracciati i primi delicati confini e si sono tenute le votazioni che hanno visto Pino Muratore diventare Presidente del Consiglio con ben 25 preferenze. Qualche bagarre ha interessato la scelta dei due vice riguardo la postazione spettante alla minoranza che, guidata da Stefano Luciano transitato di recente nelle file del PD già rappresentato da Stefano Soriano, Marco Miceli e Azzurra Arena, insieme ai consiglieri Giuseppe Russo e Alfredo Lo Bianco, sosteneva la scelta di Stefano Soriano, spodestato da Giuseppe Policaro, insignito vicario, e Antonio Schiavello vice presidente “semplice”. Proprio le 14 preferenze espresse in favore di Policaro, rimasto l’unico rappresentante di “Vibo Unica”, hanno sorpreso e ridisegnato l’equilibrio di una minoranza che vede, oltre al PD, anche Domenico e Luisa Santoro del M5S, Pietro Comito per “Concretezza” e Loredana Pilegi “Vibo prima di tutto”. Al margine della seduta Luciano ha dichiarato: « il sindaco non avrà la nostra fiducia, ma potrà ottenere il nostro rispetto se diventa garante delle uniche cose che ci possono unire e cioè il rispetto delle istituzioni, del Consiglio Comunale in primis, delle prerogative dell’opposizione ed il conseguimento dell’interesse collettivo». Per il gruppo di maggioranza sono stati indicati come capogruppo e loro vice: Agostino Naso e Maria Carmosina Corrado per Forza Italia, Gerlando Termini e Danilo Tucci per “Città Futura”, Antonio Schiavello e Antonio Curello in Fratelli d’Italia. E ancora Raffaele Iorfida e Serena Lo Schiavo per “Rinasci Vibo”, Nico Console e Elisa Fatelli “Vibo per Vibo”, Lorenzo Lombardo e Giuseppe Calabria rappresenteranno “Forza Porto Santa Venere, Lorenza Scrugli “Vibo per vivere” e Paola Cataudella “Servire Vibo”. Designati anche i membri della commissione elettorale: Giuseppe Calabria e Danilo Tucci per la maggioranza mentre Loredana Pilegi ricoprirà il ruolo per il gruppo di minoranza.