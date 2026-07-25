A Vazzano l’incontro “Vivere autenticamente l’autismo. Lo spettro che non fa paura”: differenze e inclusione per crescere insieme

“Vivere autenticamente l’autismo. Lo spettro che non fa paura”. È questo il titolo dato all’incontro, organizzato dalla Pro Loco di Vazzano in collaborazione con l’associazione “AltraMente – L’universo trova casa”, per giovedì 30 luglio alle 21.30 presso l’anfiteatro Mulino della Gioventù. L’obiettivo è quello di creare uno spazio d’ascolto su una tematica delicata e dalle mille sfaccettature: nella serata ci sarà “un mosaico di voci, relazioni e frammenti di vita quotidiana capaci di mostrare la ricchezza delle differenze e la bellezza dell’inclusione”. Al centro non ci sarà l’aspetto medico-sanitario ma quello sociale. È tutta la comunità, infatti, a dover garantire spazi e relazioni, momenti di condivisione, occasioni di crescita. Più semplicemente, le famiglie non devono essere né sentirsi sole ma il processo di inclusione deve riguardare l’intera collettività. In questo concetto basilare c’è l’essenza dell’essere umano: le differenze devono rappresentare il punto da cui partire per camminare insieme verso il futuro.