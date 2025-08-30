A Tropea i percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale

Importanti novità riguardano l’Istituto Tecnico Turistico e l’Istituto Alberghiero dell’IIS “P. Galluppi” di Tropea, diretto dal dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli, con l’avvio di nuovi percorsi sperimentali quadriennali 4+2.

Si tratta di percorsi di eccellenza unici, che si avvieranno dal prossimo anno scolastico 25/26, con l’obiettivo di colmare la sempre più crescente richiesta di profili professionali qualificati da parte delle aziende che operano nel settore dell’economia del turismo.

I nuovi percorsi saranno caratterizzati da un impianto metodologico che privilegia l’apprendimento attraverso l’esperienza e i laboratori. Al termine del quarto anno gli studenti conseguiranno un diploma di scuola secondaria di secondo grado, equivalente a quello del percorso quinquennale.

L’approccio formativo include, sin dal primo anno, collaborazioni con l’Università della Calabria e la Fondazione ITS Academy “Elaia” che opera nel settore dell’hospitality management e del food&beverage, aprendo la possibilità di contratti di apprendistato a partire dal secondo anno di scuola. È previsto anche il potenziamento dello studio delle discipline STEAM, essenziali nel contesto lavorativo attuale.

Viene rafforzato l’insegnamento delle lingue straniere con l’opportunità di ottenere certificazioni riconosciute da enti accreditati.

Il diploma di maturità conseguito al termine dei quattro anni offre diverse opportunità agli studenti: accesso diretto all’Istituto Tecnico Superiore (ITS), accesso alle università oppure inserimento nel mondo del lavoro. Grazie alla preparazione pratica e teorica ricevuta, gli studenti saranno pronti per entrare nel mercato del lavoro con competenze di alto profilo.

I nuovi percorsi sperimentali quadriennali dell’Istituto di Istruzione Superiore “P. Galluppi” di Tropea rappresentano un’opportunità significativa per i giovani che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro con qualificate competenze tecniche e professionali richieste nel settore dell’economia del turismo.