A Spadola rivive il tradizionale gioco di “Lu casu”

Si è concluso dopo un mese di attività il periodo di “Lu juacu di lu casu”, che secolare tradizione di Spadola. “Anche quest’anno – spiegano i protagonisti – siamo stati in tanti a portare avanti la tradizionale competizione a squadre che i nostri nonni, poi i nostri padri, noi e dopo i nostri figli con passione e spirito goliardico portiamo avanti: in gioco non c’è soltanto il pezzo di formaggio vinto nella competizione, ma anche l’orgoglio di piazzare il miglior tiro tra i tanti lanci a chi manda più lontano possibile la forma di lu casu”.

Il gioco consiste in una gara tra due squadre a staffetta che si sfidano su un tracciato stabilito (dal punto A al punto B) e segnato da una partenza ed un arrivo, lontani circa 800 metri: partendo entrambi dallo stesso punto si svolgono due gare, una di andata fino al punto di arrivo a Simbario e l’altra di ritorno ‘allu Sarvu’, a Spadola. In palio il cacio ruzzolato con una tecnica di lancio con lazzo.

Vince chi arriva prima dal punto A al punto B: se la stessa squadra che vince all’andata vince anche al ritorno, allora questa si “sparta la pezza”, (cioè si divide a spicchi uguali il formaggio) e i perdenti pagano “la pezza” (pagano il formaggio).

“Si tratta di un modo sano e divertente – aggiungono i giocatori – per stare insieme in strada come ai vecchi tempi, quando i giochi bisognava inventarseli e ci si divertiva con poco, prima che arrivassero i tecno-ragazzi di oggi”.

L’Amministrazione comunale di Spadola ha sponsorizzato il gioco premiando tutti i giocatori con un pezzo di grana padano, offerto per stimolare alla partecipazione sana al gioco e per invogliare chi ha voluto provare a giocare per la prima volta.