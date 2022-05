A Spadola è sfida tra sindaco uscente ed ex vicesindaco: Piromalli e Marchese alla resa dei conti

Sfida politica dal sapore molto particolare a Spadola, dove il sindaco uscente Cosimo Damiano Piromalli avrà come avversario l’ex vicesindaco Maurizio Marchese. Tra i due è nata una viva rivalità in seguito alla rimodulazione di Giunta che il primo cittadino operò nell’autunno 2020 sostituendo proprio Marchese con Raffaele Barbara. Ne seguì un’accesa polemica in quanto la scelta non fu ritenuta condivisa e le ricostruzioni della vicenda dei due esponenti furono contrastanti. Adesso si è materializzata una sorta di resa dei conti.



Nelle scorse settimane erano sorte ipotesi su una possibile riproposizione di una lista con la partecipazione di qualche esponente del movimento alla base dell’ex minoranza, ma evidentemente non è stata trovata la sintesi auspicata.

Piromalli sarà a capo di “Insieme per Spadola” che si propone “attuare, costruire, praticare una politica che sia al servizio dei bisogni dei cittadini in un continuo rapporto dialogico”, mentre Marchese guiderà “Uniti per Spadola” con l’obiettivo di creare discontinuità e rinvigorire il processo di sviluppo della piccola cittadina delle Serre. Entrambe le liste si propongono di migliorare la qualità della vita e l’attrattività turistica. Al momento, il clima è apparentemente disteso.