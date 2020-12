A Soriano Calabro un Capodanno all’insegna dell’inclusione e della solidarietà

“Un pensiero per gli anziani ospiti della Rsa dell’Asp di Vibo Valentia”. Questo Capodanno sarà diverso dal solito a causa della pandemia, ma la solidarietà non si ferma, anzi moltiplica le sue attenzioni verso quei cittadini che hanno più bisogno di attenzioni.

I circoli di Fratelli d’Italia di Vibo Valentia “Nicola Pasetto” e “Valle del Mesima” di Soriano Calabro hanno dedicato una iniziativa pensata per chi ha più bisogno, con un concreto segnale di interessamento e vicinanza.

La proposta è stata la distribuzione di panettoni, pandori e bottiglie di spumante, con gli auguri di tutti gli iscritti.

Una raccolta solidale realizzata in sinergia tra i circoli.

“Nonostante il distanziamento sociale imposto dal Covid-19 – sostengono i promotori Francesco Stinà e Francesco D’Agostino – possiamo vivere il capodanno nello spirito comunitario più autentico. Stiamo mettendo le energie per rafforzare la rete di sostegno sociale nel nostro territorio in modo da superare questi momenti bui. Distanti ma vicini, abbiamo tanto, facciamoci caso. Parola d’ordine: normalità. Una normalità insolita per chi magari in questo momento di isolamento riesce ad affrontare questi giorni nel modo più sereno. Si è gustata un’esperienza nello stare insieme e condividere un momento di gioia e serenità. Un appuntamento in una sinfonia di un tempo che ha consentito a tutti di vivere qualche ora lieta in un momento di grande umanità fatta soprattutto di sorrisi”.