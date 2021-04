A Serra San Bruno sarà attivato un Centro vaccinale stabile

Ieri mattina il Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale Maria Bernardi ha incontrato il Sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari.



E’ stata l’occasione per fare il punto sulla campagna di vaccinazione anti-Covid, con l’obiettivo di intraprendere ulteriori iniziative comuni finalizzate ad imprimere una maggiore accelerazione alle somministrazioni.

Entrambi, nel corso del colloquio, hanno concordato sulla necessità di attivare un centro vaccinale stabile presso il Comune di Serra San Bruno.

Il Sindaco Barillari, nel confermare la sua collaborazione, ha manifestato il suo apprezzamento a tutti gli operatori sanitari per l’impegno e lo spirito di abnegazione che stanno dimostrando nel contrastare la pandemia.

Dal canto suo il Commissario Maria Bernardi, nel ribadire l’importanza di mantenere un sempre più proficuo rapporto di collaborazione con tutti i Sindaci che rappresentano i principali riferimenti istituzionali per i cittadini, ha voluto dare atto al Sindaco di Serra della sua propositiva e fattiva disponibilità per la soluzione dei problemi che interessano la sanità vibonese.