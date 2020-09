Si svolgerà l’8 ed il 9 ottobre a Serra San Bruno l’evento nazionale di lancio “Costruire le competenze dell’operatore forestale” rientrante nel progetto “For.Italy – Formazione forestale per l’Italia”.

L’iniziativa – promossa dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, dall’Istituto per le piante da legno e l’ambiente “Ipla” spa, dalla Regione Piemonte, dalla Regione Calabria, dal Comune di Serra San Bruno, dal Parco naturale regionale delle Serre, dalla Federazione Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Calabria – prevede nella prima giornata (ore 14-18) il convegno di presentazione del progetto “For.Italy” denominato “Costruire le competenze dell’operatore forestale” e nella seconda giornata (ore 9-14) il cantiere dimostrativo in bosco.

Il progetto “For.Italy” si fonda sulla collaborazione tra le diverse Regioni italiane e rappresenta il primo ed importante risultato della cooperazione interistituzionale attivatasi grazie al “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”. Il progetto, che vede coinvolte le Regioni Piemonte (capofila), Basilicata, Calabria, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto ed è stato condiviso da tutte le altre, vuole proporre a livello nazionale le migliori e più efficaci iniziative che hanno localmente contribuito alla definizione di un settore forestale riconosciuto dalla società e maggiormente consapevole del proprio ruolo, con l’obiettivo di supportare il recepimento su tutto il territorio nazionale del Decreto ministeriale sulla formazione forestale e favorire un’efficace attuazione delle misure cofinanziate con il fondo Feasr per il prossimo periodo di programmazione.