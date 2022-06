A Serra San Bruno l’evento internazionale “Biodiversità e sostenibilità: due importanti parole chiave per il futuro”

Il rilevante seminario internazionale “Biodiversità e sostenibilità: due importanti parole chiave per il futuro” – incentrato sulla gestione e la conservazione della biodiversità e che vedrà la partecipazione di numerosi professori e studiosi provenienti da diverse aree europee – avrà luogo a Serra San Bruno dal 6 all’11 giugno.

“L’ultima edizione, svolta nel 2019 – sostiene il sindaco Alfredo Barillari – è stata organizzata in Portogallo nella città di Loulé (Algarve); raccogliamo questo prezioso testimone, dopo la pandemia, pronti ad assistere ad un seminario internazionale permanente che ha visto la sua prima organizzazione nel 2007, e che negli anni ha toccato territori e città come León e Almeria (Spagna), Brest e Bayonne (Francia), Ordino (Andorra), Cagliari e tanti altri comuni europei”.

Il primo cittadino ringrazia il professor Giovanni Spampinato e il dottor Carmelo Maria Musarella del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, per avere scelto Serra San Bruno per l’organizzazione della 14^ edizione, comune che ricade in una delle aree protette più importanti d’Italia e punto strategico del Parco regionale delle Serre”.

“Diversi mesi addietro – aggiunge – avevamo incontrato i professori del Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio con l’amico Bruno Tripodi, auspicando una collaborazione tra enti che oggi vede questo primo e importante passo”.

I principali argomenti che saranno affrontati sono i seguenti: Pianificazione agroforestale su base bioclimatica, Sfruttamento delle risorse agroforestali, Economia verde, Habitat e biodiversità, Conservazione del paesaggio rurale e della biodiversità, Sostenibilità e Formazione accademica”.

Tutte le presentazioni potranno essere seguite presso l’Hotel Certosa.