A Serra l’Alberghiero in quattro anni: una nuova scelta per le famiglie

Una ventata di innovazione e un impegno tangibile verso le esigenze formative del territorio: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027, avvierà il nuovo percorso quadriennale per l’indirizzo IPSEOA (Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera). A partire dal prossimo anno scolastico, infatti, gli alunni che si iscriveranno presso l’indirizzo alberghiero di Serra potranno scegliere se conseguire il diploma in cinque anni oppure in soli quattro anni (nuovo percorso quadriennale).



L’Istituto “Einaudi” amplia così la propria offerta formativa, affiancando il nuovo percorso ai corsi tradizionali quinquennali già in essere, quali il Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, l’AFM/SIA (Amministrazione Finanza e Marketing/Sistemi Informativi Aziendali), il CAT (Costruzioni Ambiente e Territorio) e, naturalmente, il percorso ordinario IPSEOA. Il percorso quadriennale è una scelta pensata per gli studenti desiderosi di inserirsi nel mondo del lavoro con un anno di anticipo (e con curricolo che si concentra sull’acquisizione di competenze pratiche e professionalizzanti immediatamente spendibili) oppure per chi sceglierà di iscriversi all’università abbreviando di un anno il proprio percorso scolastico. Un forte elemento distintivo risiede nel percorso post-diploma, la cosiddetta “filiera 4+2”: al termine dei quattro anni, i diplomati, se lo vorranno, avranno un accesso privilegiato e diretto all’alta specializzazione biennale. Gli studenti che completeranno con successo il percorso quadriennale IPSEOA potranno proseguire la propria formazione di eccellenza anche presso l’ITS ACADEMY “Polo Elaia di Lamezia Terme”. Presso l’ITS Academy affronteranno due anni intensivi incentrati sulle più moderne tecniche enogastronomiche e di gestione turistico-alberghiera, ottenendo un Diploma di Tecnico Superiore con elevate percentuali di impiego professionale. Il tradizionale iter quinquennale dell’IPSEOA della durata di cinque anni resterà, comunque, pienamente attivo e disponibile, garantendo la stessa qualità didattica. Con questa iniziativa, l’Istituto “Einaudi” conferma il suo ruolo di pilastro educativo all’interno del comprensorio, capace di offrire un’offerta formativa completa e flessibile, proiettata verso le opportunità del futuro.