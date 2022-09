A Serra il M5S è il primo partito: mette in fila FI, FdI e Pd

Il M5S è il partito più votato a Serra San Bruno. Alla Camera, sono 559 i voti raccolti dalla squadra guidata dall’ex premier Giuseppe Conte che ha probabilmente ottenuto gran parte dei consensi grazie all’approvazione di misure a sostegno delle categorie più povere, come il Reddito di cittadinanza. A brevissima distanza (548) c’è Forza Italia, sostenuta da diversi componenti dell’Amministrazione comunale e da altri esponenti locali legati al sodalizio berlusconiano. Terza piazza per Fratelli d’Italia (467), che ha potuto contare molto sul voto di opinione: non si conoscono infatti esponenti locali attivamente impegnati nella campagna elettorale. Per il Pd hanno invece votato 445 persone: chiaro in questo caso il ruolo giocato dal Circolo cittadino. Per la Lega 190 preferenze.

Nel complesso, il centrodestra, che sosteneva Giovanni Arruzzolo (1.284), ha surclassato gli avversari: Riccardo Tucci (M5S), però, è riuscito a toccare quota 568 superando la candidata del centrosinistra Dalila Nesci (499).

Rispetto alle elezioni politiche dei lustri passati, si è notata una vistosa diminuzione dell’uso di fac-simile e di un lavoro di pubblicizzazione dei programmi. La disaffezione della gente ha poi fatto votare solo 2.894 persone.