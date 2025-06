A scienziato calabrese il prestigioso “IAHR Fellow Award” dell’Associazione Mondiale di Idraulica

Roberto Gaudio, ordinario di Idraulica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università della Calabria, è stato insignito del prestigioso “IAHR Fellow Award” dall’International Association of Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR). Questo riconoscimento, che sarà formalizzato il 26 giugno 2025 a Singapore durante l’IAHR Awards & Congress Dinner nell’ambito del 41° IAHR World Congress, celebra il Prof. Gaudio per “gli eccezionali contributi all’ingegneria e alla ricerca idro-ambientale e per il significativo impegno nello sviluppo e nell’avanzamento dell’IAHR”.

L’IAHR è una delle principali associazioni mondiali nel campo dell’idraulica, con una storia quasi centenaria nel promuovere la ricerca, lo sviluppo e la pratica in tutti gli ambiti dell’ingegneria idro-ambientale. Fondata nel 1935, l’associazione gioca un ruolo cruciale nel collegare esperti, ricercatori e professionisti a livello globale, facilitando lo scambio di conoscenze e la collaborazione su sfide idriche complesse come il cambiamento climatico, la scarsità d’acqua e la protezione degli ecosistemi acquatici. L’IAHR è un punto di riferimento fondamentale per accademici, ingegneri e decisori politici, fornendo una piattaforma essenziale per affrontare le problematiche idriche globali in modo sostenibile.

L’IAHR Fellowship è un’onorificenza di altissimo livello, conferita a un gruppo estremamente selezionato di membri – non più del 3% degli associati individuali – che vantano almeno 15 anni di affiliazione e hanno apportato contributi significativi all’ingegneria e alla ricerca idro-ambientale. I Fellow sono figure professionali di spicco, attive e visibili all’interno dell’associazione, riconosciute per la loro capacità di rappresentare l’IAHR con la propria esperienza in contesti rilevanti. Devono aver contribuito in modo sostanziale allo sviluppo sostenibile e all’ottimizzazione della gestione globale delle risorse idriche, affermandosi come educatori, professionisti, ricercatori o leader tecnici.

Il Professor Gaudio, già Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dal 2018 al 2024 e Responsabile Scientifico del Laboratorio “Grandi Modelli Idraulici”, è uno scienziato particolarmente dedito all’idraulica fluviale. Le sue ricerche si concentrano sull’interazione tra acqua, sedimenti e vegetazione, affrontando tematiche cruciali come la resistenza al moto, il trasporto solido, l’erosione e le relative contromisure, oltre agli studi sulla turbolenza. Autore di oltre 200 pubblicazioni e Responsabile Scientifico di numerosi progetti di ricerca, Roberto Gaudio è anche membro dell’American Society of Civil Engineers (ASCE), dell’Associazione Idrotecnica Italiana (AII) e del Gruppo Italiano d’Idraulica (GII). È inoltre Associate Editor della rivista Acta Geophysica, membro di comitati editoriali e revisore per diverse riviste internazionali. La sua attività lo ha portato anche a essere Invited Lecturer e Visiting Professor in atenei portoghesi e indiani. È Senatore Accademico dal 2018 e componente del Comitato Tecnico-Scientifico del CAMS Unical dal 2022.