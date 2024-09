A Santa Maria si ferma il mondo: la pace nascosta nel verde bruniano

Quando percorri quel rassicurante tracciato ti dimentichi di tutto. Dei problemi, delle preoccupazioni, dei pensieri che quotidianamente si affastellano nella tua mente. È come se quell’aria che profuma di erba e terra, quel verde che colora lo scenario e quel fresco appagante all’ombra di abeti e faggi avessero il potere magico di cancellare le negatività. Cammini sereno, libero da ogni potenziale ansia. La parte del Sentiero Frassati che dalla Certosa conduce a Santa Maria del bosco è il luogo della pace interiore, il forziere della sensazione di stare bene con se stessi. Una volta arrivato alla piazzetta con il lago di San Bruno inginocchiato nelle acque, assapori il tempo che si ferma. E, lontano dalla frenesia mondana, hai la possibilità di riflettere su chi sei e su cosa vuoi continuare ad essere. Ogni scelta da prendere al bivio, ti pare più chiara; la prospettiva diventa limpida. Capisci che i momenti vanno vissuti fino in fondo, che gli affetti sono eterni e valgono molto di più dell’evanescenza della notorietà, del prestigio e del denaro.

Salendo la scalinata che anticipa il Santuario ed il dormitorio o il vialetto che ricorda gli antichi scalpellini, percepisci il senso della storia e della tradizione. Il fruscio delle foglie, il melodico impatto dell’acqua contro le pietre nel letto del ruscello, il cinguettio di pettirossi che si posano intrepidi sulla staccionata ti introducono in una dimensione diversa, che sa di natura e umanità. Poco importa se sei davvero un credente assettato di spiritualità o un ateo che ama la vegetazione: qui trovi le risposte che cerchi. Questo tesoro, finora, era stato inspiegabilmente trascurato o non adeguatamente riconosciuto ed apprezzato per primi dai serresi stessi che spesso hanno avuto la responsabilità di non rendersi conto di dove si trovano: eppure in una assolata domenica di settembre, si comprende che qualcosa sta cambiando, che le persone stanno riscoprendo il valore della tranquillità ed hanno individuato dove trovarla. Quel mare di gente proveniente da ogni dove che affolla questo paradiso non disturba la quiete, anzi sembra fondersi con il contesto facendone parte integrante. È un tripudio di armonia, che rischiara la visione. Dal passato ci è giunta questa fortuna, a noi il dovere di preservarla.