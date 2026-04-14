A Reggio un concorso per ricordare Michele Menonna: al via il progetto che coinvolge le scuole

Nasce a Reggio Calabria il progetto del “Concorso Michele Menonna”, un’iniziativa dedicata alla memoria del noto e stimato avvocato reggino, prematuramente scomparso meno di tre anni fa, che coinvolgerà attivamente le scuole del territorio a partire dall’anno scolastico 2026-2027.



L’idea del concorso, ispirata ai valori etici, morali e professionali che hanno contraddistinto la figura dell’avvocato Menonna, nonché alla sua profonda capacità di comprendere l’animo umano, è stata al centro di un incontro tenutosi lo scorso 13 aprile presso la Sala Avvocati della Corte di Appello di Reggio Calabria.

All’incontro hanno preso parte il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, rappresentato dal presidente Rosario Infantino, il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati con la presidente Saveria Cusumano e l’Associazione Italiana Giovani Avvocati rappresentata dal presidente Francesco Pangallo. Presenti anche diversi istituti scolastici dell’area metropolitana: il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” con la dirigente Antonella Borrello, il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” rappresentato dalla docente Giovanna Marcianò, il Liceo Classico “Tommaso Campanella” con la docente Giovanna Pellicanò, il Convitto Nazionale di Stato “Tommaso Campanella” rappresentato dalla dirigente Francesca Arena e l’Istituto di Istruzione Superiore “Nostro-Repaci” con la docente Maria Bazzano.

L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione “La Legge e l’Uomo” che ha sottoposto ai partecipanti la proposta progettuale, accolta con favore e condivisa nei suoi obiettivi formativi e culturali.

«Il concorso si propone di coinvolgere gli studenti in un percorso di riflessione sui temi della giustizia, dell’etica e della responsabilità sociale – ha spiegato il presidente dall’Associazione “La Legge e l’Uomo”, Antonino Bizzintino – contribuendo a trasmettere alle nuove generazioni i valori che hanno guidato l’attività professionale e umana dell’avv. Michele Menonna».

Al termine dell’incontro, tutte le parti convenute hanno espresso piena disponibilità a collaborare alla definizione e realizzazione del progetto, con l’obiettivo di renderlo operativo già dal prossimo anno scolastico.

Un’iniziativa che unisce istituzioni forensi e mondo della scuola nel segno della memoria e dell’impegno civile, affinché l’esempio dell’avv. Menonna possa continuare a vivere attraverso la formazione dei giovani.