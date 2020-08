A Reggio l’intitolazione di una via al barbiere Guido Crucitti: Delfino ne illustra le nobili motivazioni

Oggi, (lunedì 17 agosto, alle 18, a Reggio Calabria, la piccola piazza che si trova salendo da via Nicola Giunta (ex Traversa33^ ~ Palmisano Lampadari) poco prima dell’incrocio con via Sbarre Centrali (di fronte al negozio “Due Ruote) sarà intitolata ad un uomo umile e modesto, non un vip, non un personaggio blasonato, ma un lavoratore dal grande senso civico: il barbiere Guido Crucitti. Celere a denunciare tramite le sue lettere aperte i problemi del quartiere Sbarre prima e della città dopo. Il suo salone era frequentato da consiglieri e assessori ma, soprattutto dall’allora sindaco Italo Falcomatà che accoglieva istanze e suggerimenti del cittadino Crucitti.

Il presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino, oltre ad aver reso noto l’intitolazione ed a spiegarne le motivazioni anzidette, rimarca quanto sia “onorato di scoprire la targa unitamente ai parenti. Una piccola storia a lieto fine per chi amava il suo quartiere ed adesso ne diviene parte integrante per sempre”.