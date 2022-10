A Reggio Calabria contributi per rimborsi di viaggio ad anziani, persone con disabilità e donne in gravidanza

E’ stato pubblicato sul portale del Comune di Reggio Calabria l’avviso pubblico per l’erogazione di contributi mediante rimborsi viaggio per gli spostamenti a mezzo del servizio taxi e noleggio conducente a favore di specifiche categorie di utenti. A darne notizia in una nota l’assessore al Welfare Demetrio Delfino.

Nello specifico l’erogazione dei contributi per rimborsi di viaggio è diretto a più tipologie di utenza:

persone con più di 65 anni; persone in possesso di decreto di invalidità; persone disabilità ai sensi della Legge 104/92 con connotazione di gravità; persone con difficoltà motorie di natura permanente o temporanea; donne in stato di gravidanza. Le agevolazioni per le persone in stato di ridotta mobilità prevede l’erogazione di un buono viaggio pari al 50% della spesa sostenuta in misura non superiore a 20 euro per ciascun viaggio.

“Un’ulteriore attenzione – ha affermato l’assessore Delfino – che l’Amministrazione comunale intende rivolgere alle categorie più fragili della nostra comunità, attingendo a fondi extracomunali e partecipando a tutti i bandi ministeriali per poter offrire un servizio in più alla cittadinanza. In questo senso – ha aggiunto Delfino – invito tutti i cittadini che si trovano nelle condizioni espresse dal bando a partecipare, utilizzando questa specifica opportunità, prodotta grazie al lavoro degli uffici del nostro settore”.

I dettagli del bando sono disponibili sul portale istituzionale dell’Amministrazione comunale al seguente indirizzo: https://albo.reggiocal.it/albopretorioreggiocalabria/#/albo/atto/3241645