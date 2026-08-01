A Petrizzi, la cultura coinvolge tutti: Battaglia, Carellario e Rabia protagoniste di un’affascinante iniziativa

A Petrizzi si è svolto un incontro incentrato sul senso e sul potere delle parole. Silvia Battaglia, instancabile organizzatrice di momenti di condivisione, ha puntato sul coinvolgimento e intreccio di generazioni. Dai bambini, ai ragazzi, agli adulti e anziani del paese, tutti sono stati partecipi nell’ascolto delle poesie di Teresa Carellario e delle pagine dei romanzi di Daniela Rabia “Le voci dell’eco” e “Il lato sbagliato della porta”. Mentre i bambini disegnavano la mappa di Petrizzi, Silvia leggeva Gianni Rodari, Teresa mostrava foto storiche del pioppo e Daniela parlava di cambiamento, emigrazione e ritorno in terra di Calabria. Il tutto in un’atmosfera estiva di fine luglio per far vivere i paesi tra identità e memoria. “Da qui – afferma Goy, protagonista di uno dei romanzi di Rabia – ho visto eclissi, catturato stelle, scrutato crateri lunari, mi sono arrampicato a ogni raggio di sole nascente, confondendo stordito il colore dell’alba col tramonto. Da qui tramonta ogni giorno la mia voglia di esistere e risorge ogni mattina quella di resistere”.