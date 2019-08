A Paravati un concerto per ricordare Mamma Natuzza

Questo pomeriggio, a Paravati, 3000 persone si sono riunite a Villa della Gioia, nella chiesa non ancora consacrata voluta dalla mistica Natuzza Evolo, per ricordarla nel giorno in cui avrebbe compiuto 95 anni.

Per il secondo anno consecutivo la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime ha festeggiato il compleanno di Mamma Natuzza dedicandole un concerto tenuto dall’orchestra di flauti Concert Band di Melicucco, diretta dal Maestro Maurizio Managò. Il Presidente Pasquale Anastasi ha ringraziato tutti i presenti riunitisi per questa occasione, manifestando la loro devozione alla mistica di Paravati. Alla manifestazione non era presente nessuna personalità religiosa, dopo il divieto di culto emesso dalla diocesi di Mileto- Nicotera – Tropea che non ha fermato le migliaia di fedeli giunti da diverse zone della regione e non solo. Tra i diversi brani eseguiti dalla soprano Caterina Francese, il Magnificat e L’Ave Maria, oltre ai successi dei maestri musicisti italiani Ennio Morricone e Sergio Leone.