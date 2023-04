A Monterosso la finale regionale di calcio a 5 under 17: alla Rosarnese il titolo di campione

Sul gommato del Palazzetto dello Sport di Monterosso Calabro è andata in scena la fase finale regionale del campionato under 17 di calcio a 5. Al termine di un bellissimo pomeriggio di sport, è stata la Rosarnese a conquistare l’ambito trofeo.

Prima semifinale che ha visto confrontarsi Pantere Nere Catanzaro e MM Club Sport, con la compagine catanzarese che ha messo in chiaro il discorso fin dai primi minuti quando si è portata sul doppio vantaggio con De Sanctis. Al decimo il tris di Barletta che ha concluso la prima frazione. Ripresa in cui le Pantere hanno chiuso i giochi andando in gol anche con Mungo. Da qui in poi le occasioni sono state più frequenti: MM Club Sport ha accorciato con Dentini, ma ancora De Sanctis ha segnato la sua tripletta personale mettendo a referto la rete del definitivo 5-1.

Nella seconda semifinale è subito Sposato show che ha sbloccato la gara e portato in vantaggio la Rosarnese con un doppio passo fulmineo ed un bolide sotto l’incrocio. Nel giro di due minuti, poi, Spagnolo ha messo a segno una doppietta e mandato i pianigiani a distanza di sicurezza. La Gallinese si è schierata con il portiere di movimento e Priolo è riescito a dimezzare le distanze al primo minuto di recupero. Ci ha pensato Marino, al dodicesimo della ripresa, a riportare definitivamente in gara i suoi, ancora grazie al quinto di movimento. Nel finale, però, Garruzzo ha trovato la rete dalla propria metà campo e ha suggellato il successo della Rosarnese che raggiunte le Pantere Nere in finale.

La finale regionale tra Pantere Nere e Rosarnese ha regalato spettacolo. Nel giro di pochi minuti doppio botta e risposta: catanzaresi avanti per due volte con De Sanctis e Mauro, pianigiani che hanno risposto con Sposato e Spagnolo. Ma il numero 11 della Rosarnese, convocato sia nel TDR C5 che nel TDR C11 con una pregevole doppietta tra diciassettesimo e diciannovesimo minuto ha mandato i suoi in vantaggio di due reti all’intervallo. Nel secondo tempo la Rosarnese ha legittimato il parziale andando ancora in rete con Sposato e due volte con Spagnolo: tripletta per il primo e poker per il secondo. La Rosarnese ha vinto 7-2, aggiudicandosi il titolo regionale Under 17 di Calcio a 5 e acquisendo il diritto di rappresentare la Calabria nella fase nazionale.

I TABELLINI DELLE GARE

PANTERE NERE CATANZARO – MM CLUB SPORT 5-1 (3-0 pt)

PANTERE NERE CATANZARO: Quintieri, Talarico, Barletta, Pugliese, Giampà, Mauro, Pansini, Mungo, De Sanctis, Pinto. All. Sig. Brescia

MM CLUB SPORT: Papa, Pugliese, De Cicco, Rotella, Dentini, Anxhaku, Gaffuri, Chinigo. Oriolo. Dir. Sig. Grisolia

ARBITRO: Sig. Luca De Cicco (Sez. Cosenza) e Sig. Davide Falcone (Sez. Reggio Calabria)

MARCATORI: 4’ pt, 7’ pt De Sanctis (PN), 10’ pt Barletta (PN); 3’ st Mungo (PN), 10’ st Dentini (MM), 15’ st De Sanctis (PN)

ROSARNESE – GALLINESE DL 4-2 (3-1 pt)

ROSARNESE: Marchesano, Barbieri, Capria, Garruzzo, Longo, Nardelli, Spagnolo, Sposato, Fenice. All. Sig. Malvaso

GALLINESE DL: Cama, Chirico, Cutrupi M., Postorino, Toscano, Priolo, Marino. All. Sig. Cutrupi A.

ARBITRO: Sig. Luca De Cicco (Sez. Cosenza) e Sig. Giulio Montalto (Sez. Rossano)

MARCATORI: 10’ pt Sposato (R), 12’ pt, 14’ pt Spagnolo (R), 16’ pt Priolo (G), 12’ st Marino (G), 15’ st Garruzzo (R)

AMMONITI: Sposato (R)

Finale Regionale

PANTERE NERE CATANZARO-ROSARNESE 2-7 (pt 2-4)

PANTERE NERE CATANZARO: Quintieri, Talarico, Barletta, Pugliese, Giampà, Mauro, Pansini, Mungo, De Sanctis, Pinto. All. Sig. Brescia

ROSARNESE: Marchesano, Barbieri, Capria, Garruzzo, Longo, Nardelli, Spagnolo, Sposato, Fenice. All. Sig. Malvaso

ARBITRO: Sig. Luca De Cicco (Sez. Cosenza) e Sig. Giulio Montalto (Sez. Rossano)

MARCATORI: 3’ pt De Sanctis (PN), 5’ pt Sposato (R), 8’ pt Mauro (PN), 11’ pt Spagnolo (R), 17’ pt, 19’ pt Sposato (R); 4’ st Sposato (R), 15’ st, 18’ st Spagnolo (R)

AMMONITI: Barbieri (R)