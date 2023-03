A Monterosso Calabro un laboratorio di cinema e di vita

È partita in questi giorni tra Monterosso e Gizzeria la produzione dei cortometraggi dal sapore fortemente emotivo e di grande impatto sociale, nell’ambito del progetto “L’arte del Corto” che promuove l’idea dell’accoglienza e della diversità culturale attraverso il linguaggio cinematografico.

L’edizione 2023 si pone ambiziosi traguardi, in un momento storico particolarmente difficile, e in una terra come la Calabria, frontiera di umanità in cerca di riscatto e di speranza.

Monterosso Calabro è il comune capofila di un percorso artistico e istituzionale che vede coinvolta anche la provincia di Catanzaro e numerosi istituti scolastici di istruzione secondaria superiore. (prosegue dopo le foto)

Nelle prossime settimane alla prima fase di full immersion tra le produzioni cinematografiche e le tecniche di ripresa seguirà una fase in cui il territorio coinvolto sarà protagonista di un autentico florilegio artistico con sessanta videomakers provenienti da tutto il mondo che trasformeranno Monterosso e i comuni di Dasà, San Gregorio d’Ippona, Polia e San Nicola da Crissa in un set a cielo aperto.

Dopo il primo protocollo siglato tra il comune di Monterosso, l’associazione “Centro Studi Futura” e il regista Gino Brotto si comincia oggi con le riprese del film affidato proprio al noto regista salentino, autore di acclamati cortometraggi come “Amore Eterno” e “Il Bimbo”, solo per citare alcuni titoli.

Un’esperienza imperdibile di cuore e visione.