A Mongiana ci sono 9 contagiati: le scuole rimangono chiuse fino al 29 gennaio

In settimana a Mongiana sono state confermate alcune situazioni di contagi da Covid-19. Ad oggi si contano 9 positivi. L’Amministrazione comunale, in seguito a questa criticità e sentita l’Asp di Vibo Valentia, nella giornata odierna ha organizzato uno screening con tamponi rapidi per una parte della popolazione che è risultata avere avuto contatti nei giorni scorsi con i recenti contagi. Gli accertamenti, eseguiti da personale dell’Usca di Serra San Bruno, con il supporto logistico dei Volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile di Mongiana, non hanno evidenziato altri contagi.

Per avere ulteriori conferme, domenica prossima, verrà effettuato un’ulteriore screening sulla popolazione, per poter costruire un’istantanea generale della situazione.

In attesa di questa verifica è stata confermata la chiusura della scuola fino al 29 gennaio, anche per poter valutare l’evolversi della situazione.