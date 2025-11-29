A Matera banco di prova importante per la Redel Reggio Calabria

Banco di prova importante per la Redel Reggio Calabria che, superata la capolista Ragusa, vuole confermarsi anche sul difficile campo della Virtus Matera.

Trasferta lucana per i neroarancio in questa decima giornata di campionato, contro il quintetto di coach Roberto Miriello (esperto e navigato in questi campionati) che ancora deve osservare il turno di riposo.

Virtus che arriva a questa sfida dopo il successo ottenuto a Castellaneta, il secondo consecutivo, dopo una serie di tre sconfitte di fila. Dodici i punti in totale (sei, pertanto, le vittorie ottenute in nove gare disputate). Nelle ultime due uscite vittoriose, c’è anche l’ex Viola, Ani, che ha subito avuto un impatto-punti importante nei match contro Mola e Castellaneta. Insieme a lui, volto nuovo delle ultime settimane è l’ex Monopoli Henry Preira, altrettanto incisivo negli ottanta minuti disputati con la nuova maglia.

Nuovi per questa stagione, ma già dal suo inizio, due delle “bocche di fuoco” materane, come l’ex Castanea Simone Roberto, guardia che ha già superato quota 200 punti in campionato (miglior realizzatore fin qui del torneo), e poi c’è Luca Valle, ventitreenne che ha girato mezza Italia, e da quest’anno è approdato in Basilicata, dopo l’esperienza (proficua) con la canotta dell’Angri. Leadership ed esperienza nel confermatissimo Matteo Zanetti, anche lui tra i top-scorer della Virtus.

Arbitreranno i signori Anselmi di Ruvo di Puglia e Procacci di Corato. Diretta streaming sul canale YouTube della squadra di casa, che sarà condiviso sulle pagine social neroarancio. Palla a due al PalaSassi alle ore 18 in punto.